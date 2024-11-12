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Новости

12 ноября, 00:00

Новости

Новости часа: московские ученые разработали 10 уникальных моделей органов человека

Новости часа: московские ученые разработали 10 уникальных моделей органов человека

Новости часа: новые сервисы появятся в столичном Центре ИИ в градостроительстве

Новости часа: более 130 гектаров земли в ТиНАО получили инвесторы с начала года

Новости часа: город стимулирует создание рабочих мест для москвичей в ТиНАО

Новости часа: служба занятости приглашает студентов на фестиваль карьеры "Профи будущего"

Новости часа: московские ученые разработали 10 медицинских фантомов для обучения врачей

Новости часа: город стимулирует создание рабочих мест для москвичей в ТиНАО

Новости часа: более 130 гектаров земли в ТиНАО получили инвесторы от города с начала года

Собянин: программа льготной аренды позволяет создавать производства в ТиНАО

Новости часа: в Центре ИИ в градостроительстве появятся новые сервисы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные ученые разработали 10 уникальных моделей органов и тканей человека для обучения врачей, рассказал Сергей Собянин.

Москва потратит 42 миллиарда рублей на новые вагоны для метро в 2025 году, сообщает столичный Дептранс.

Двух лебедей, обитающих на Патриарших прудах, перевезли в Московский зоопарк на зимовку, следует из сообщения пресс-службы зоосада.

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