12 ноября, 00:00Новости
Новости часа: московские ученые разработали 10 уникальных моделей органов человека
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Столичные ученые разработали 10 уникальных моделей органов и тканей человека для обучения врачей, рассказал Сергей Собянин.
Москва потратит 42 миллиарда рублей на новые вагоны для метро в 2025 году, сообщает столичный Дептранс.
Двух лебедей, обитающих на Патриарших прудах, перевезли в Московский зоопарк на зимовку, следует из сообщения пресс-службы зоосада.