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12 ноября, 20:30

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Москвичам рассказали о главных новостях воскресенья

Собянин: ввели 39 домов по реновации на северо-востоке Москвы

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Почти три тысячи жителей северо-восточного округа стали обладателями жилья по реновации с начала года. Об этом сообщил Сергей Собянин. Со старта программы ключи от новых квартир получили более 11 тысяч москвичей. Сейчас многоэтажки строят в 14 районах СВАО.

Беспилотные электрички будут ходить по МЦК. Сейчас идут активные испытания без пассажиров. Машинист пока еще находится в кабине, но только следит за работой техники. А в будущем и вовсе начнет контролировать поезд дистанционно.

Метеорологическая зима придет в Москву на следующей неделе. И дожди, начавшиеся в это воскресенье, закончатся только к среде. Тогда же температура будет уходить в минус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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