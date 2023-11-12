12 ноября, 12:15Город
Собянин рассказал о работе поисково-спасательных станций Москвы на воде
Поисково-спасательные станции "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов обновили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные. В них есть все необходимое для дежурства спасателей и помощи пострадавшим.
Работа ведется круглосуточно, всего в городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.