Собянин рассказал о работе поисково-спасательных станций Москвы на воде

Поисково-спасательные станции "Борисовская" и "Кузьминки" на берегах московских прудов обновили. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Вместо устаревших построек возвели современные двухэтажные. В них есть все необходимое для дежурства спасателей и помощи пострадавшим.

Работа ведется круглосуточно, всего в городской поисково-спасательной службе на водных объектах трудятся больше 500 специалистов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.