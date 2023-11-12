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12 ноября, 10:45

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Собянин: годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Собянин: годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

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Московские дорожные строители досрочно выполнили годовой план по строительству магистралей в городе. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

С начала 2023 года рабочие проложили 110 километров дорог и возвели 65 искусственных сооружений – тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Одним из главных проектов стал Московский скоростной диаметр, который работает в полном объеме на данный момент.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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