Собянин: годовой план по строительству дорог в Москве выполнили досрочно

Московские дорожные строители досрочно выполнили годовой план по строительству магистралей в городе. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

С начала 2023 года рабочие проложили 110 километров дорог и возвели 65 искусственных сооружений – тоннелей, путепроводов, эстакад и мостов. Одним из главных проектов стал Московский скоростной диаметр, который работает в полном объеме на данный момент.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.