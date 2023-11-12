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12 ноября, 10:30

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Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

Сергей Собянин сообщил о начале реставрации 22 скульптур Ленинской библиотеки

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Специалисты приступили к реставрации скульптур на парапетах корпусов Библиотеки имени Ленина. Всего отреставрируют 22 фигуры. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В планах – закончить работы в ближайшие полгода. Скульптурный ряд из трехметровых фигур – одна из главных визитных карточек здания, но на них появились глубокие трещины и сколы, часть элементов утрачена.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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