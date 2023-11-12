12 ноября, 09:15Город
Собянин рассказал о строительстве детской больницы Святого Владимира в Сокольниках
В Москве возводят новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Учреждение станет одним из самых современных детских стационаров Москвы. Как отметил мэр, для приема экстренных пациентов организуют вертолетную площадку. В больнице разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.