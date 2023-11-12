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12 ноября, 09:15

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Собянин рассказал о строительстве детской больницы Святого Владимира в Сокольниках

Собянин рассказал о строительстве детской больницы Святого Владимира в Сокольниках

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В Москве возводят новый многопрофильный комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
 
Учреждение станет одним из самых современных детских стационаров Москвы. Как отметил мэр, для приема экстренных пациентов организуют вертолетную площадку. В больнице разместят 14 операционных, отделение интенсивной терапии для новорожденных и уникальный Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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