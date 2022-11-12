В Москве в 2022 году завершили строительство 12 медицинских объектов

С начала года в Москве завершили строительство 12 медицинских объектов, в том числе 9 новых поликлиник. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В поселении Сосенском готова детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Заработали детские поликлиники в районах Кунцево, Войковском и Савеловском, завершили строительство поликлиники в районе Южное Медведково. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.