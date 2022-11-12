Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12 ноября, 15:15

Новости

В Москве в 2022 году завершили строительство 12 медицинских объектов

В Москве в 2022 году завершили строительство 12 медицинских объектов

Новости часа: Россия открыта к диалогу по Украине без предварительных условий – МИД РФ

Собянин утвердил механизм региональных соглашений о защите и поощрении инвестиций

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в Ростокине

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс зданий для спецподразделений полиции в ЗАО

"Московский патруль": Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО Москвы

Собянин и Колокольцев открыли новый комплекс для спецподразделений полиции в ЗАО

Собянин утвердил решение о комплексном развитии еще трех бывших промзон столицы

С начала года в Москве завершили строительство 12 медицинских объектов, в том числе 9 новых поликлиник. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

В поселении Сосенском готова детско-взрослая поликлиника с женской консультацией. Заработали детские поликлиники в районах Кунцево, Войковском и Савеловском, завершили строительство поликлиники в районе Южное Медведково. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика