Собянин: около 2 тыс инновационных компаний работает в технопарках Москвы

14:45
В технопарках Москвы работает около двух тысяч инновационных предприятий, заявил Сергей Собянин во время осмотра "Мосмедпарка" в Курьянове. Он подчеркнул, что это уникальный в стране технопарк.
По его словам, в "Мосмедпарке" есть возможности для различных испытаний, начиная от изобретения и заканчивая выдачей регистрационных удостоверений.
"В целом технопарки Москвы сегодня насчитывают около двух тысяч инновационных предприятий, десятки тысяч рабочих мест, инновационных, и, конечно, важное направление московских технопарков, особенно сегодня, в условиях пандемии – это развитие медицинского направления", – сказал мэр.
Собянин напомнил, что в пандемию необходимо было нарастить объемы фармацевтических, медицинских изделий. По его словам, многие увеличили объемы в 1,5–2 раза.
"Но, помимо известных лекарственных препаратов, потребовались новые инновационные решения, новые препараты, и, конечно, фармацевтика в целом, биотехнические лаборатории включились в эту работу", – заключил мэр.
Сотрудники одной из лабораторий также рассказали, что сейчас разрабатываются новые экспресс-тесты, в том числе абсолютно сухой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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