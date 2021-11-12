Сергей Собянин заявил, что нерабочие дни в Москве сыграли свою роль в снижении заболеваемости коронавирусом.

По его словам, в госпиталях за последние пять дней освободилось около тысячи коек.

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