Сергей Собянин рассказал о благоустройстве переулков Арбата

В столице специалисты благоустроят 18 исторических переулков Арбата, рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Среди них – Сивцев Вражек, Денежный, Староконюшенный и прочие. В некоторых местах предполагается восстановить брусчатку. При этом сохранят исторические детали – люки, таблички и другие артефакты. Тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для парковки машин оборудуют специальные карманы и установят больше лежачих полицейских.

В переулках появятся 16 зарядных станций для электромобилей. Современные уличные фонари заменят подвесное освещение. В ходе бережного обновления в арбатских переулках станет больше зелени, тишины и комфорта.

Высказать свое мнение о проекте благоустройства переулков Арбата москвичи могут на платформе "Активный гражданин". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.