Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового детского сада в Солнцеве

Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового детского сада в Солнцеве

Собянин анонсировал строительство дорог у станции метро "Лесопарковая"

Сергей Собянин сообщил о юбилее единой справочной службы правительства Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве в центральных районах Москвы

Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры в Щербинке

Собянин подвел итоги благоустройства в центре Москвы за 2025 год

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

"Новости дня": Собянин сообщил о завершении реставрации флигеля усадьбы Воронцово

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

Собянин рассказал о создании парка на высоте на месте монорельса

В районе Солнцево на улице Юлиана Семенова построили новый детский сад, рассчитанный на 350 детей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Помимо групповых помещений, в здании оборудованы кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы.

Детский сад адаптирован для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, учреждение позволит одновременно обучать и воспитывать 14 групп детей по московскому стандарту образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородстроительствовидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика