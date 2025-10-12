Сергей Собянин сообщил о завершении строительства нового детского сада в Солнцеве

В районе Солнцево на улице Юлиана Семенова построили новый детский сад, рассчитанный на 350 детей. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Помимо групповых помещений, в здании оборудованы кабинет медработника, физкультурный и музыкальный залы.

Детский сад адаптирован для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья. Как отметил министр правительства Москвы Владислав Овчинский, учреждение позволит одновременно обучать и воспитывать 14 групп детей по московскому стандарту образования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.