Собянин анонсировал строительство дорог у станции метро "Лесопарковая"

Около станции "Лесопарковая" Бутовской линии метро построят более 4 километров новых дорог. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге. Новые магистрали появятся на стыке районов Чертаново Южное, Ясенево и Северное Бутово, где проживают свыше 400 тысяч человек.

В рамках проекта специалисты проведут реконструкцию участка съезда с МКАД на Варшавское шоссе в сторону области. Также будут созданы боковые проезды у развязки МКАД с улицей Поляны и новые проезды с северной и южной сторон от вестибюля станции метро.

