Сергей Собянин сообщил о юбилее единой справочной службы правительства Москвы

Единая справочная служба правительства Москвы отмечает 10-летний юбилей. Как сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ, операторы и голосовой помощник горячей линии консультируют жителей по более чем 7 000 тематик, ежемесячно принимая свыше 500 тысяч звонков.

Самые популярные запросы москвичей касаются работы центров "Мои Документы", начислений за коммунальные услуги и прикрепления к поликлиникам. В работе службы постоянно внедряются новые технологии, включая нейросети, а база знаний и квалификация специалистов регулярно расширяются.

