12 октября, 09:15

Собянин рассказал о благоустройстве в центральных районах Москвы

Собянин рассказал о благоустройстве в центральных районах Москвы

В четырех центральных районах Москвы созданы новые комфортные зоны отдыха. Как сообщил Сергей Собянин, в Тверском районе перед зданием Москомархитектуры обустроили газоны с подсветкой и лавочки, в Хамовниках появилась спортивная площадка с тренажерами, а в Якиманке преобразился квартал на Донской улице.

В Милютинском саду Басманного района установили баскетбольные площадки и столы для пинг-понга. Особенностью благоустройства стал комплексный подход – соседние территории оборудуют разными функциональными зонами: детскими площадками для всех возрастов, скверами с дорожками и спортивными объектами.

Дарья Крамарова

