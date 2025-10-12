Собянин рассказал о благоустройстве в центральных районах Москвы

В четырех центральных районах Москвы созданы новые комфортные зоны отдыха. Как сообщил Сергей Собянин, в Тверском районе перед зданием Москомархитектуры обустроили газоны с подсветкой и лавочки, в Хамовниках появилась спортивная площадка с тренажерами, а в Якиманке преобразился квартал на Донской улице.

В Милютинском саду Басманного района установили баскетбольные площадки и столы для пинг-понга. Особенностью благоустройства стал комплексный подход – соседние территории оборудуют разными функциональными зонами: детскими площадками для всех возрастов, скверами с дорожками и спортивными объектами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.