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Новости

Новости

12 октября, 21:00

Новости

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Новости часа: выбросы углекислого газа в Москве за 10 лет сократились в 2,3 раза

Новости часа: более 250 тыс человек проехали на речных электросудах в Москве

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Собянин: в 2024 году продолжим все программы поддержки предпринимателей

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября.

Развитие энергосистемы Москвы позволило снизить выбросы в окружающую среду в два раза за 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

В Москве проходит футбольный матч сборной России с командой Камеруна. Для российских футболистов он стал второй домашней игрой после отстранения от международных турниров.

В пятницу, 13 октября, в Москве будет ветрено. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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