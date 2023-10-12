Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 12 октября.

Развитие энергосистемы Москвы позволило снизить выбросы в окружающую среду в два раза за 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

В Москве проходит футбольный матч сборной России с командой Камеруна. Для российских футболистов он стал второй домашней игрой после отстранения от международных турниров.

В пятницу, 13 октября, в Москве будет ветрено. Порывы будут достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства со ссылкой на синоптиков.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.