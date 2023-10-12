Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом вечером 12 октября. ЦОДД спрогнозировал 8 баллов на дорогах столицы.

Поклонники футбола начинают собираться у "ВТБ-Арены", где сборная РФ проведет второй домашний матч после отстранения. На "ВТБ-Арене" состоится матч между сборными по футболу России и Камеруна.