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Новости

Новости

12 октября, 17:30

Спорт

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Новости часа: выбросы углекислого газа в Москве за 10 лет сократились в 2,3 раза

Новости часа: более 250 тыс человек проехали на речных электросудах в Москве

Новости часа: все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году

Собянин: в 2024 году продолжим все программы поддержки предпринимателей

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Все программы поддержки предпринимателей в Москве продолжат в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Дептранс рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом вечером 12 октября. ЦОДД спрогнозировал 8 баллов на дорогах столицы.

Поклонники футбола начинают собираться у "ВТБ-Арены", где сборная РФ проведет второй домашний матч после отстранения. На "ВТБ-Арене" состоится матч между сборными по футболу России и Камеруна.

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