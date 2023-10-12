Новости часа: выбросы углекислого газа в Москве за 10 лет сократились в 2,3 раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выбросы углекислого газа в Москве за 10 лет сократились в 2,3 раза. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Движение в Москве днем оценивают в 5 баллов. ЦОДД спрогнозировал 8 баллов на дорогах столицы вечером 12 октября.

Новочеремушкинская улица, от Каховки до Матушкина, станет двусторонней с 14 октября. Об этом сообщил Дептранс.