Собянин: в 2024 году продолжим все программы поддержки предпринимателей

Все программы поддержки предпринимателей в Москве сохранят и в 2024 году, сообщил Сергей Собянин. Промышленные компании смогут компенсировать до половины затрат на присоединение к инженерным сетям, а также получить субсидию на покупку оборудования или оформить льготный кредит.

Мэр отметил, что важный приоритет бюджета столицы на ближайшие три года – это поддержка реального сектора экономики. Поэтому город продолжит помогать в развитии импортозамещения, инновационного производства, туристической отрасли.

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