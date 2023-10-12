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Новости

12 октября, 14:30

Общество

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин сообщил, что в Москве пройдет Кубок по беспилотным авиационным системам

Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мощностей для перехода москвичей на электромобили более чем достаточно, отметил Сергей Собянин. Мэр столицы рассказал об этом на международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2023".

Дополнительная подсветка появилась на 30 точках в городе около светофоров. Это на треть снижает риск аварий, отметили в Дептрансе.

Опасный ветер с порывами до 20 метров в секунду обещают в столице до вечера 12 октября. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

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