Новости часа: мощностей для перехода москвичей на электромобили достаточно – Собянин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мощностей для перехода москвичей на электромобили более чем достаточно, отметил Сергей Собянин. Мэр столицы рассказал об этом на международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2023".

Дополнительная подсветка появилась на 30 точках в городе около светофоров. Это на треть снижает риск аварий, отметили в Дептрансе.

Опасный ветер с порывами до 20 метров в секунду обещают в столице до вечера 12 октября. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.