Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин

Развитие энергосистемы Москвы позволило снизить выбросы в окружающую среду в два раза за 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

12 октября мэр принимает участие в сессии "Создавая город будущего". Он отметил, что переход на альтернативные виды энергетики для обеспечения нужд города не рационален, так как энергоблок и так прошел масштабную модернизацию.

Особое внимание уделили вопросу экологии и экологичного транспорта. Москва переходит на электробусы. С начала года поставили 200 таких машин.

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