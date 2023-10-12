12 октября, 14:15Экономика
Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин
Развитие энергосистемы Москвы позволило снизить выбросы в окружающую среду в два раза за 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
12 октября мэр принимает участие в сессии "Создавая город будущего". Он отметил, что переход на альтернативные виды энергетики для обеспечения нужд города не рационален, так как энергоблок и так прошел масштабную модернизацию.
Особое внимание уделили вопросу экологии и экологичного транспорта. Москва переходит на электробусы. С начала года поставили 200 таких машин.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.