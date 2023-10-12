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12 октября, 14:15

Экономика

Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин

Развитие энергосистемы Москвы снизило выбросы в среду в два раза за 10 лет – Собянин

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Развитие энергосистемы Москвы позволило снизить выбросы в окружающую среду в два раза за 10 лет. Об этом заявил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

12 октября мэр принимает участие в сессии "Создавая город будущего". Он отметил, что переход на альтернативные виды энергетики для обеспечения нужд города не рационален, так как энергоблок и так прошел масштабную модернизацию.

Особое внимание уделили вопросу экологии и экологичного транспорта. Москва переходит на электробусы. С начала года поставили 200 таких машин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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