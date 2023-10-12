Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 октября, 13:45

Общество

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин сообщил, что в Москве пройдет Кубок по беспилотным авиационным системам

Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин заявил, что переход на альтернативные виды энергетики для обеспечения нужд Москвы не рационален. По его словам, энергопотребление в столице уменьшилось, несмотря на рост экономики.

Программу "Мой район" в столице продолжат и в 2024 году. Это следует из проекта бюджета.

Москвичей призвали 12 октября быть аккуратнее из-за непогоды. В городе порывы ветра достигают до 20 метров в секунду.

Читайте также
мэр МосквыэкономикагородобществопогодавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика