Новости часа: Собянин назвал нерациональным переход на альтернативные виды энергетики

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Собянин заявил, что переход на альтернативные виды энергетики для обеспечения нужд Москвы не рационален. По его словам, энергопотребление в столице уменьшилось, несмотря на рост экономики.

Программу "Мой район" в столице продолжат и в 2024 году. Это следует из проекта бюджета.

Москвичей призвали 12 октября быть аккуратнее из-за непогоды. В городе порывы ветра достигают до 20 метров в секунду.