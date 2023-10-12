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Новости

12 октября, 13:30

Общество

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин сообщил, что в Москве пройдет Кубок по беспилотным авиационным системам

Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Масштабная программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Эпидситуация в Москве остается стабильной. Доминирует риновирус, отметила заммэра Анастасия Ракова.

Дожди и ветер с опасными порывами до 20 метров в секунду обещают 12 октября в столице. Таков прогноз комплекса городского хозяйства.

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