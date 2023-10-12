Новости часа: программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Масштабная программа обновления школ начнется в Москве в 2024 году. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Эпидситуация в Москве остается стабильной. Доминирует риновирус, отметила заммэра Анастасия Ракова.

Дожди и ветер с опасными порывами до 20 метров в секунду обещают 12 октября в столице. Таков прогноз комплекса городского хозяйства.