Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Парк электробусов в столице в 2023 году еще увеличат. Об этом сообщил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2023", приняв участие в сессии "Создавая город будущего".

Как отметил мэр, с начала 2023 года Москва получила 200 электробусов. По словам Собянина, на данный момент 80% пассажиров перевозится электротранспортом – это МЦД, пригородные поезда, самый большой парк электробусов в Европе.

Также мэр Москвы добавил, что энергопотребление в столице снижается, несмотря на рост экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.