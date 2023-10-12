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12 октября, 13:15

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Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Парк столичных электробусов еще увеличат в 2023 году – Собянин

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

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Парк электробусов в столице в 2023 году еще увеличат. Об этом сообщил Сергей Собянин на международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2023", приняв участие в сессии "Создавая город будущего".

Как отметил мэр, с начала 2023 года Москва получила 200 электробусов. По словам Собянина, на данный момент 80% пассажиров перевозится электротранспортом – это МЦД, пригородные поезда, самый большой парк электробусов в Европе.

Также мэр Москвы добавил, что энергопотребление в столице снижается, несмотря на рост экономики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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