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12 октября, 12:30

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Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

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Сергей Собянин выступил на международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2023", который проходит в ЦВЗ "Манеж" в Москве. Мэр столицы рассказал о ситуации с электромобилями и электробусами в городе.

Он отметил, что мощности энергосистемы Москвы являются профицитными, поэтому в случае увеличения количества машин с электрическим приводом потребление увеличится всего лишь на 4%. Также Сергей Собянин рассказал, что в столице создан электромобильный кластер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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