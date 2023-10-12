Собянин рассказал о развитии электротранспорта в столице

Сергей Собянин выступил на международном форуме "Российская энергетическая неделя – 2023", который проходит в ЦВЗ "Манеж" в Москве. Мэр столицы рассказал о ситуации с электромобилями и электробусами в городе.

Он отметил, что мощности энергосистемы Москвы являются профицитными, поэтому в случае увеличения количества машин с электрическим приводом потребление увеличится всего лишь на 4%. Также Сергей Собянин рассказал, что в столице создан электромобильный кластер.

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