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Новости

12 октября, 12:00

Город

Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Собянин сообщил, что в Москве пройдет Кубок по беспилотным авиационным системам

Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 станций метро планируют ввести в эксплуатацию в рамках Адресной инвестпрограммы на 2024–2026 годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице благоустраивают территорию рядом с индустриальным парком "Руднево". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 200 новых электробусов поступило в Москву с начала года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.

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