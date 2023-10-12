Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 17 станций метро планируют ввести в эксплуатацию в рамках Адресной инвестпрограммы на 2024–2026 годы. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столице благоустраивают территорию рядом с индустриальным парком "Руднево". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Более 200 новых электробусов поступило в Москву с начала года. Об этом заявил заммэра Максим Ликсутов.