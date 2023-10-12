Собянин сообщил, что в Москве пройдет Кубок по беспилотным авиационным системам

В Москве состоится Кубок по беспилотным авиационным системам. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Как отметил мэр, Москва активно участвует в развитии производства беспилотных систем. Так, на базе индустриального парка "Руднево" строят гражданские дроны, планируется проводить летные испытания.

Чтобы привлечь в перспективную отрасль талантливую молодежь, в столице решили провести специальные соревнования. Они пройдут по нескольким дисциплинам.

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