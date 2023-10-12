Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная инфраструктура и социальные объекты стали приоритетом Адресной инвестпрограммы города 2024–2026 годов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Начался капитальный ремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Усиление ветра до 20 метров в секунду обещают в столице 12 октября. Это данные комплекса городского хозяйства.