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Новости

12 октября, 11:30

Общество

Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Новости часа: Собянин назвал основные приоритеты трехлетней инвестиционной программы

Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

Строительство дублера Калужского шоссе завершено почти на 50%

Собянин: правительство Москвы одобрило проект бюджета на 2024–2026 годы

Москвичам рассказали о главных новостях 11 октября

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Новости часа: Движение на Люблинско-Дмитровской линии полностью восстановили после ЧП

Собянин рассказал о строительстве дублера Калужского шоссе

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Собянин: движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии восстановлено

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Транспортная инфраструктура и социальные объекты стали приоритетом Адресной инвестпрограммы города 2024–2026 годов. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Начался капитальный ремонт хирургического корпуса больницы имени Вересаева. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Усиление ветра до 20 метров в секунду обещают в столице 12 октября. Это данные комплекса городского хозяйства.

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