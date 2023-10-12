Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2024–2026 годы

В Москве утвердили адресную инвестиционную программу на 2024–2026 годы. Ее деталями на своей странице в соцсетях поделился Сергей Собянин.

По словам мэра, в приоритете находится транспортная и социальная инфраструктура. Так, в городе планируют ввести в эксплуатацию более 750 различных объектов. Это новые станции метро, школы, детсады, поликлиники и спорткомплексы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.