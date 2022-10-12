Мэр Москвы сообщил об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

Сергей Собянин сообщил, что в столице близкие родственники мобилизованных могут получить выплату за них в качестве адресной социальной помощи в ускоренном режиме. Чтобы оформить пособие, нужно обратить в Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского.

Мэр напомнил, что после объявления частичной мобилизации власти столицы приняли решение о дополнительных выплатах призванным в Вооруженные силы РФ. Выплаты составят 50 тысяч рублей в месяц. Чтобы перечислить деньги, нужна личная информация – данные о самих мобилизованных и их банковских счетах.

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