Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:30

Общество

Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года

Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

Собянин рассказал об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

Собянин утвердил прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Собянин поручил ускорить открытие Дома сестринского ухода "Даниловский"

Собянин рассказал о завершении реконструкции корпусов Центра паллиативной помощи в ЦАО

В столице утвердили бюджет на 2023 год. Сергей Собянин заявил, что он будет социально-ориентированным. Больше половины выделенных денег направят на программы соцподдержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

С первого января на 10% проиндексируют пособия и социальные выплаты. Минимальный размер пенсии с московской надбавкой вырастет до 23 313 рублей.

Что касается сферы здравоохранения, то планируют завершить реконструкцию более 200 поликлиник. Откроют шесть новых корпусов скорой помощи при больницах. Это улучшит оказание экстренных услуг при травмах, отравлениях, других острых состояниях и при обострении хронических заболеваний. Получить помощь смогут около 500 тысяч человек за год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика