Собянин заявил о сохранении социальной направленности бюджета Москвы в 2023 году

В столице утвердили бюджет на 2023 год. Сергей Собянин заявил, что он будет социально-ориентированным. Больше половины выделенных денег направят на программы соцподдержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

С первого января на 10% проиндексируют пособия и социальные выплаты. Минимальный размер пенсии с московской надбавкой вырастет до 23 313 рублей.

Что касается сферы здравоохранения, то планируют завершить реконструкцию более 200 поликлиник. Откроют шесть новых корпусов скорой помощи при больницах. Это улучшит оказание экстренных услуг при травмах, отравлениях, других острых состояниях и при обострении хронических заболеваний. Получить помощь смогут около 500 тысяч человек за год.

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