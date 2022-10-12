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Новости

12:30

Общество

Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года

Собянин принял решение об индексации социальных выплат на 10% с 1 января 2023 года

Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

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Сергей Собянин сообщил, что социальные выплаты в столице с 1 января проиндексируют на 10%. На портале mos.ru опубликовали сводку по бюджету на ближайшие годы.

Минимальный размер пенсии с московской доплатой с начала 2023 года увеличивается до 23 313 рублей. Также вырастут пособия семьям с детьми и жителям старшего поколения.

Всего на социальную поддержку в следующем году предусмотрели более 500 миллиардов рублей. Они пойдут на повышение доступности и качества медпомощи, финансирование льгот по ЖКХ, бесплатный проезд, соцуслуги ветеранам Великой Отечественной войны, а также путевки в санатории и программу "Активное долголетие".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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