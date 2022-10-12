11:30Общество
Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.
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