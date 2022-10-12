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Новости

11:30

Общество

Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Собянин принял решение об индексации с 1 января социальных выплат на 10%

Собянин рассказал об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

Новости часа: Минтранс заявил об обеспеченности автомобильного сообщения с Крымом

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В Москве завершили проходку второго тоннеля между "Вавиловской" и "Новаторской"

Собянин поздравил сотрудников промышленных предприятий с профессиональным праздником

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ФСБ России назвала военную разведку Украины организатором теракта на Крымском мосту. Уже задержаны восемь человек.

Первые заморозки зафиксировали в Москве утром 12 октября. Об этом рассказали синоптики.

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