Новости часа: получение родственниками выплат за мобилизованных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Близкие родственники могут получить выплату за мобилизованных в Москве в качестве адресной социальной помощи. Об этом сообщил Сергей Собянин.

ФСБ России назвала военную разведку Украины организатором теракта на Крымском мосту. Уже задержаны восемь человек.

Первые заморозки зафиксировали в Москве утром 12 октября. Об этом рассказали синоптики.