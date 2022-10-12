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Общество

Собянин рассказал об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

Собянин рассказал об ускоренном переводе ежемесячной выплаты мобилизованных их семьям

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Сергей Собянин сообщил, что в Москве близкие родственники мобилизованных могут получить выплату за них в качестве адресной социальной помощи у ускоренном режиме. Чтобы оформить пособие, нужно обратить в Центр поддержки семей мобилизованных на улице Сергия Радонежского.

Мэр напомнил, что после объявления частичной мобилизации власти столицы приняли решение о дополнительных выплатах призванным в Вооруженные силы РФ. Выплаты составят 50 тысяч рублей в месяц. Чтобы перечислить деньги, нужна личная информация – данные о самих мобилизованных и их банковских счетах.

Процесс занимает некоторое время, пока регламент передачи данных отрабатывают с Минобороны, подчеркнул Собянин. Он пообещал решить все максимально оперативно и начать дополнительные выплаты непосредственно военнослужащим.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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