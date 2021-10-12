Правительство Москвы одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год

18:15
Столичное правительство одобрило законопроект о городском бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Более половины расходов пойдут на развитие социальной сферы: зарплаты бюджетников, медицина, образование, индексация пособий, а также лекарственное обеспечение. Об этом заявил мэр.
Так, расходы социальной направленности увеличат в два с лишним раза, до 8,4%. Больше станет фонд оплаты труда бюджетников. Повысят зарплаты педагогам, медицинским и социальным работникам. Проиндексируют также пособия семьям с детьми и с городской доплатой повысят минимальный размер пенсии.
На здравоохранение собираются потратить более 800 миллиардов рублей. Это бесплатные и льготные лекарства. Также расширят перечень онкобольных, которым положена такая поддержка, список самих препаратов и проведение общедоступных обследований.
Вырастут в следующем году и расходы на образование более чем на 8%. Деньги пойдут на инновационное оборудование, учебные лаборатории, модернизацию мастерских в колледжах, а также благоустройство территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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