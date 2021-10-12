В Москве увеличат минимальный размер пенсии

Минимальный размер пенсии в Москве с городской доплатой будет увеличен до 21 193 рублей в месяц. Сергей Собянин рассказал об основных направлениях городского бюджета в следующем году – это социальные меры, здравоохранение, образование.

Всего на соцрасходы направят порядка 53% бюджета. Заложена индексация пособий, повысят минимальную пенсию неработающим пенсионерам в полтора раза. Также увеличат расходы на здравоохранение и образование.

Более 9 миллиардов рублей предусмотрено в бюджете Москвы на 2022 год на выплаты медикам. По итогам 2021 года рост инвестиций в экономику города составил порядка пяти процентов и динамика сохраняется. Восстановительный период продолжится и далее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.