12 сентября, 15:30Мэр Москвы
Собянин: идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ
Московский инновационный кластер набирает резидентов для двух будущих площадок в технологической долине МГУ, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
По словам мэра, долина уже сейчас становится крупнейшей инновационной экосистемой мирового уровня. Он отметил, что на размещение в новых кластерах с июня поступило более 350 заявок.
Наибольший интерес проявили компании из сфер биотехнологий, робототехники, машиностроения, приборостроения, IT и радиоэлектроники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.