Собянин: идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ

Московский инновационный кластер набирает резидентов для двух будущих площадок в технологической долине МГУ, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, долина уже сейчас становится крупнейшей инновационной экосистемой мирового уровня. Он отметил, что на размещение в новых кластерах с июня поступило более 350 заявок.

Наибольший интерес проявили компании из сфер биотехнологий, робототехники, машиностроения, приборостроения, IT и радиоэлектроники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.