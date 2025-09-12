Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 15:30

Мэр Москвы

Собянин: идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ

Собянин: идет набор резидентов для новых кластеров технологической долины МГУ

"Новости дня": Сергей Собянин рассказал, как Москва помогает жителям приграничных регионов

Собянин: москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для СВО и новых регионов

Собянин: силы ПВО сбили несколько беспилотников, летевших к Москве

Собянин: в ночь с 13 на 14 сентября работа метро и МЦК будет продлена

"Новости дня": число площадок для тестирования инноваций в Москве выросло до 281 – Собянин

"Новости дня": Собянин заявил, что число многодетных семей в Москве выросло в два раза

Сергей Собянин: продолжительность жизни в Москве увеличилась до 79,5 года

Сергей Собянин: в День города работа метро и МЦК будет продлена

Сергей Собянин посетил выставку технологических достижений в "Зарядье"

Московский инновационный кластер набирает резидентов для двух будущих площадок в технологической долине МГУ, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, долина уже сейчас становится крупнейшей инновационной экосистемой мирового уровня. Он отметил, что на размещение в новых кластерах с июня поступило более 350 заявок.

Наибольший интерес проявили компании из сфер биотехнологий, робототехники, машиностроения, приборостроения, IT и радиоэлектроники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиигородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика