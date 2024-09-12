12 сентября, 21:00Новости
Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"
Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Это стало финальным этапом создания крупнейшего медкомплекса в столице.
По словам мэра столицы, новый Центр ядерной медицины позволяет выявлять и лечить самые сложные онкологические заболевания. Его оборудовали новейшей техникой, благодаря которой врачи смогут оказывать еще более качественную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.