Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Это стало финальным этапом создания крупнейшего медкомплекса в столице.

По словам мэра столицы, новый Центр ядерной медицины позволяет выявлять и лечить самые сложные онкологические заболевания. Его оборудовали новейшей техникой, благодаря которой врачи смогут оказывать еще более качественную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

