Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 сентября, 21:00

Новости

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии московского многопрофильного клинического центра (ММКЦ) "Коммунарка". Это стало финальным этапом создания крупнейшего медкомплекса в столице.

По словам мэра столицы, новый Центр ядерной медицины позволяет выявлять и лечить самые сложные онкологические заболевания. Его оборудовали новейшей техникой, благодаря которой врачи смогут оказывать еще более качественную помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквымедицинавидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика