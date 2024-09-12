Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая трасса Мамыри – Пенино – Шарапово улучшит транспортное обслуживание более 320 тысячи жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой дом по программе реновации построят в районе Южное Тушино. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

Расписание на МЦД-1 изменится в выходные, 13 и 15 сентября, из-за модернизации инфраструктуры. Об изменении в расписании предупредил Дептранс.