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Новости

12 сентября, 20:00

Новости

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: в Москве завершили создание ММКЦ "Коммунарка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новая трасса Мамыри – Пенино – Шарапово улучшит транспортное обслуживание более 320 тысячи жителей. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Жилой дом по программе реновации построят в районе Южное Тушино. Об этом сообщило Агентство городских новостей "Москва".

Расписание на МЦД-1 изменится в выходные, 13 и 15 сентября, из-за модернизации инфраструктуры. Об изменении в расписании предупредил Дептранс.

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