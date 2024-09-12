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Новости

12 сентября, 18:30

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: в Москве завершили создание ММКЦ "Коммунарка"

Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" открылся уникальный центр ядерной медицины

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустили первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Дорога станет дублером Калужского шоссе, рассказал Сергей Собянин. Отмечается, что готовность дублера Калужского шоссе достигла 60%.

В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектара, сообщили столичные власти.

МЧС выпустило предупреждение об аномальной жаре в столичном регионе до 16 сентября. В пятницу, 13 сентября, в Москве может быть установлен температурный максимум за 115 лет, если термометры покажут более 27 градусов.

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