Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустили первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Дорога станет дублером Калужского шоссе, рассказал Сергей Собянин. Отмечается, что готовность дублера Калужского шоссе достигла 60%.

В Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектара, сообщили столичные власти.

МЧС выпустило предупреждение об аномальной жаре в столичном регионе до 16 сентября. В пятницу, 13 сентября, в Москве может быть установлен температурный максимум за 115 лет, если термометры покажут более 27 градусов.