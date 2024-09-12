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Новости

12 сентября, 18:00

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: в Москве завершили создание ММКЦ "Коммунарка"

Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" открылся уникальный центр ядерной медицины

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустили первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Дорога станет дублером Калужского шоссе, рассказал Сергей Собянин.

14 сентября в столице ограничат движение на время Московского осеннего велофестиваля. Об этом предупредил ЦОДД.

Аномальную жару обещают в столице с 12 по 16 сентября. Об этом говорится на портале mos.ru.

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