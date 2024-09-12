Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве запустили первую очередь трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Дорога станет дублером Калужского шоссе, рассказал Сергей Собянин.

14 сентября в столице ограничат движение на время Московского осеннего велофестиваля. Об этом предупредил ЦОДД.

Аномальную жару обещают в столице с 12 по 16 сентября. Об этом говорится на портале mos.ru.