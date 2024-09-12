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Новости

12 сентября, 16:45

Новости

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: в Москве завершили создание ММКЦ "Коммунарка"

Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" открылся уникальный центр ядерной медицины

Новости часа: Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Собянин принял решение о восстановлении фасадов церкви Николы Заяицкого

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыт новый участок дублера Калужского шоссе. Протяженность всего дублера будет 23 километра, рассказал Сергей Собянин.

Более 21 миллиона медизделий получили пациенты в Москве по офсетным контрактам. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

МЧС выпустило предупреждение об аномальной жаре в столице до 16 сентября. В пятницу, 13 сентября, в городе может быть установлен температурный максимум за 115 лет, если термометры покажут более 27 градусов.

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