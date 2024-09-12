12 сентября, 16:45Новости
Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Открыт новый участок дублера Калужского шоссе. Протяженность всего дублера будет 23 километра, рассказал Сергей Собянин.
Более 21 миллиона медизделий получили пациенты в Москве по офсетным контрактам. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
МЧС выпустило предупреждение об аномальной жаре в столице до 16 сентября. В пятницу, 13 сентября, в городе может быть установлен температурный максимум за 115 лет, если термометры покажут более 27 градусов.