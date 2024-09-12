Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии в "Коммунарке". Как отметил мэр, Москва – лидер в области применения современных технологий при лечении онкологических заболеваний.

Новое здание состоит из 6 этажей, включая подземный. Корпус лучевой терапии был возведен по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов. Планировка выполнена с учетом требований медицинской логистики, чтобы врачам и пациентам было максимально удобно передвигаться.

Сергей Собянин напомнил, что несколько лет назад был утвержден новый стандарт онкологической помощи населению города. Благодаря этому возросли показатели выявления опухолей на ранних стадиях, ускорился процесс обследования и лечения.

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