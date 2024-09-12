Новости часа: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Службы ЦОДД с начала 2024 года помогли водителям более 27 тысячи раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 50 тысяч "квадратов" дворов благоустроили в ЦАО по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Аномальное тепло продержится в Москве еще в течение 10 дней. О погодных условиях предупредили синоптики.