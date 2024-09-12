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Новости

Новости

12 сентября, 13:00

Новости

Новости часа: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Новости часа: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Собянин принял решение о восстановлении фасадов церкви Николы Заяицкого

Собянин: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Собянин: mos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: в Москве открыты 47 технопарков

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Службы ЦОДД с начала 2024 года помогли водителям более 27 тысячи раз. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Почти 50 тысяч "квадратов" дворов благоустроили в ЦАО по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Аномальное тепло продержится в Москве еще в течение 10 дней. О погодных условиях предупредили синоптики.

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