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Новости

Новости

12 сентября, 11:45

Новости

Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Собянин принял решение о восстановлении фасадов церкви Николы Заяицкого

Собянин: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Собянин: mos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: в Москве открыты 47 технопарков

Новости часа: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Новости часа: 80 тыс человек трудоустроились в столичных технопарках

Собянин: завершено строительство первой очереди технопарка "ЗИЛ"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 16 миллионов москвичей получают круглосуточный доступ к услугам и сервисам mos.ru. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичные ИТ-классы в этом году поступило на 30% больше школьников, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в Москве ожидается дождь, температура воздуха составит не более 26 градусов.

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