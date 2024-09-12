Новости часа: мos.ru – один из самых популярных государственных сайтов в России

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 16 миллионов москвичей получают круглосуточный доступ к услугам и сервисам mos.ru. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В столичные ИТ-классы в этом году поступило на 30% больше школьников, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По прогнозам синоптиков, 12 сентября в Москве ожидается дождь, температура воздуха составит не более 26 градусов.