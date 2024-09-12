Собянин: службы ЦОДД с начала года помогли водителям более 27 тыс раз

Более 27 тысяч раз сотрудники ЦОДД оказали помощь столичным автомобилистам с начала года. О работе различных служб центра в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что специалисты ЦОДД помогают автовладельцам круглосуточно. Например, сотрудники дорожного патруля придут на помощь в случае аварии, а зимой помогут тем, кто застрял в сугробе.

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