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12 сентября, 15:45

Спорт

Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Собянин: более 216 тыс поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли академию спорта "Динамо". Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс начали строить в июне 2021 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все здания школ в Москве обеспечили безопасной сетью Wi-Fi. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве планируется построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

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