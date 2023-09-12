Новости часа: Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице открыли академию спорта "Динамо". Многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс начали строить в июне 2021 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Все здания школ в Москве обеспечили безопасной сетью Wi-Fi. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В Москве планируется построить 39 станций метро в ближайшие 10 лет. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев.