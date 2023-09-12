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Новости

12 сентября, 14:30

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Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Собянин открыл академию спорта "Динамо" в Петровском парке

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Собянин: более 216 тыс поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более полумиллиона поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

46 детских садов и 34 школы планируют построить в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Маршруты наземного транспорта в районе новых станций метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" изменятся 16 сентября. Это данные Дептранса.

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