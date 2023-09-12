Новости часа: более 500 тыс поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более полумиллиона поездок совершили пассажиры за первые три дня работы МЦД-4. Об этом рассказал Сергей Собянин.

46 детских садов и 34 школы планируют построить в ТиНАО. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Маршруты наземного транспорта в районе новых станций метро "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" изменятся 16 сентября. Это данные Дептранса.