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12 сентября, 13:30

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Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на севере Москвы

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В столице подводят итоги проведенных в этом году работ по благоустройству. О самых интересных проектах в Северном административном округе в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

Там привели в порядок несколько скверов, облагородили водоемы и территории около них. По просьбам жителей создали комфортные общественные пространства.

Так, Старопетровский сквер, а также скверы по улицам Коптевской и Клары Цеткин объединили в единый прогулочный маршрут. Там появились скамейки для отдыха, столы для настольного тенниса и зона для выгула собак.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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