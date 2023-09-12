Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос более чем на 50% за семь месяцев. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 130 домов на юго-востоке Москвы расселяют по программе реновации. Это данные департамента градостроительной политики.

Около 900 новых остановочных павильонов установили в столице с начала года. Об этом заявили власти города.