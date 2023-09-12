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Новости

12 сентября, 13:30

Экономика

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве в этом году вырос на 50,6%

Собянин: более 216 тыс поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

Новости часа: Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Новости часа: выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос на 50,6% – Собянин

Собянин сообщил об открытии в Москве центра разработки лекарств

Сергей Собянин рассказал, как преобразились парки и скверы на севере столицы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Собянин: за семь лет по МЦК было совершено 945 млн поездок

Собянин открыл движение транспорта по новой дороге от Троицка до Щербинки

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги празднования 876-летия Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Выпуск лекарств и медицинских материалов в Москве вырос более чем на 50% за семь месяцев. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Свыше 130 домов на юго-востоке Москвы расселяют по программе реновации. Это данные департамента градостроительной политики.

Около 900 новых остановочных павильонов установили в столице с начала года. Об этом заявили власти города.

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