Собянин: более 216 тыс поездок совершили в первый рабочий день после запуска МЦД-4

Более 216 тысяч поездок совершили пассажиры в первый рабочий день после запуска МЦД-4. С момента открытия, 9 сентября, – больше 500 тысяч поездок. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Новая линия длиной 86 километров протянулась между Апрелевкой и микрорайоном Железнодорожный в Балашихе. Для жителей столицы и области поездки стали не только удобнее, но и почти в три раза дешевле.

Пока на МЦД-4 разместили 36 станций, а скоро появятся еще две остановки: Беговая и Рижская. В итоге линия пройдет через семь центральных вокзалов города. А через два года полностью обновят и подвижной состав.

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